circle x black
Cerca nel sito
 

La nuova Mercedes-Benz GLB

sponsor

La nuova Mercedes-Benz GLB
09 dicembre 2025 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercedes-Benz presenta la nuova GLB, ora completamente elettrica e disponibile in versione a cinque o sette posti, che unisce design SUV deciso, grande abitabilità e un inedito ecosistema digitale basato sul nuovo sistema operativo MB.OS.

Il modello è già configurabile e ordinabile in Italia nelle versioni ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS, con due motorizzazioni al lancio: GLB 250+ e GLB 350 4MATIC e prezzi a partire da 59.398 euro per la 250+ fino a 64.766 euro per la 350 4MATIC.

Le prime consegne sono previste da marzo 2026.

Sul fronte delle prestazioni, la GLB 250+ dichiara fino a 631 km di autonomia WLTP grazie alla batteria da 85 kWh e all’architettura a 800 volt. La ricarica in corrente continua arriva fino a 320 kW, consentendo di recuperare circa 260 km in soli 10 minuti.

La 350 4MATIC invece aggiunge un secondo motore anteriore con unità di disconnessione per la massima efficienza e la trazione integrale quando serve.

All’interno debutta l’inedito sistema operativo MB.OS, abbinato alla MBUX Superscreen con display fino a tre schermi e al nuovo Assistente Virtuale basato su intelligenza artificiale.

Aspetto audace e fuori dagli schemi grazie a un nuovo design

Con un design affinato, aerodinamica migliorata (cx 0,28), fari MULTIBEAM LED e un inedito tetto panoramico composto da 158 micro-stelle luminose, la nuova Mercedes GLB consolida certamente la strategia elettrica di Mercedes-Benz portando contenuti premium nel cuore del segmento compact luxury.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mercedes Benz SUV GLB 250+ e GLB 350 4MATIC
Vedi anche
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video
Atreju 2025, da Landini a Ceccarelli: FdI dà i voti nel 'Bullometro' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza