Lamborghini Temerario debutta in anteprima assoluta in Asphalt Legends Unite.

Si tratta del secondo modello del Marchio del Toro a essere equipaggiato con una tecnologia ibrida plug-in, la Lamborghini Temerario rientra tra le supercar di Sant’Agata Bolognese appartenenti alla gamma delle HPEV (High Performance Electrified Vehicle).

In esclusiva, dal 25 settembre al 23 ottobre, la new entry del Toro, debutterà in pista in un evento esclusivo.

In occasione del “ Lamborghini Temerario Esports Challenge”, una entusiasmante competizione internazionale, per la prima volta in assoluto i partecipanti potranno sedersi al volante, virtualmente, della velocissima supercar di Sant’Agata Bolognese.

Asphalt Legends Unite è famoso per le sue capacità multipiattaforma e per un’esperienza di gioco altamente immersiva.

I piloti che si cimenteranno in Asphalt Legends Unite avranno anche la possibilità di sperimentare la partnership tra il brand bolognese e Bridgestone

La nuova Lamborghini Temerario è equipaggiata con pneumatici Bridgestone ad altissime prestazioni

Due i turni di qualificazione disponibili per tutti i giocatori, su tutte le piattaforme: dal 26 settembre al 2 ottobre si svolgerà la prima sessione di qualifiche, dal 3 ottobre al 9 ottobre, la seconda e ultima sessione.

I concorrenti che si riveleranno più veloci, quattro al termine di ogni turno di qualificazione, si sfideranno a novembre sul circuito di Jerez in Spagna.

Asphalt Legends Unite è disponibile su Xbox One, Xbox Series X|S, Microsoft Store, Steam, App Store, Google Play, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.