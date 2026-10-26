LEPAS presenta AURA, il primo concept car della propria storia, svelato in anteprima mondiale a Wuhu, in Cina. Il prototipo anticipa l'evoluzione stilistica del giovane marchio del gruppo Chery, specializzato in veicoli a nuova energia e già presente sul mercato italiano con il SUV L8.

La presentazione della LEPAS AURA si è svolta il 22 ottobre durante la Global Elegance Night, evento conclusivo della prima Global Elegant Lifestyle Week, organizzata nella suggestiva cornice di Luolan Town.

Davanti a oltre 500 ospiti internazionali, tra clienti, partner e giornalisti, il costruttore ha illustrato la propria visione della mobilità futura, mettendo al centro design, personalizzazione e rapporto con gli utilizzatori.

AURA rappresenta soprattutto un laboratorio stilistico, attraverso il quale LEPAS intende sviluppare una nuova identità visiva per i prossimi modelli.

LEPAS AURA: come evolve il design Leopard Aesthetics

Il concept introduce una nuova interpretazione di Leopard Aesthetics, il linguaggio stilistico che caratterizza le automobili del marchio.

Questa filosofia progettuale costituisce già uno degli elementi distintivi della LEPAS L8, modello commercializzato anche in Italia, e viene ora reinterpretata per delineare l'evoluzione delle future vetture.

Il costruttore non ha ancora comunicato dettagli relativi a dimensioni, motorizzazioni, autonomia o caratteristiche tecniche del prototipo.

La presentazione si è concentrata invece sull'identità del marchio e sulla volontà di coinvolgere direttamente i clienti nello sviluppo dei prodotti.

Durante la Global Elegance Night, i Global Elegant Lifestyle Partners hanno raccontato tradizioni e stili di vita dei rispettivi Paesi attraverso installazioni e attività dedicate.

Sono stati assegnati riconoscimenti ai rappresentanti di Regno Unito, Sudafrica e Thailandia, valorizzando differenti interpretazioni del concetto di eleganza.