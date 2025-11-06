circle x black
LETBE torna ad EICMA
06 novembre 2025 | 16.46
Redazione Adnkronos
Seconda presenza ad EICMA 2025 per LETBE, brand motociclistico del gruppo cinese Haojin, che quest'anno presenta tre novità della gamma “Mechanical Pets” – VELOCITY, MECHA e FLYGON insieme a una selezione di concept che anticipano i modelli 2026.

Dietro LETBE c’è Haojin Group, tra i principali esportatori di motociclette cinesi, con 25 anni di attività, una capacità produttiva di un milione di unità l’anno e una rete commerciale in oltre 60 Paesi. La gamma esposta in EICMA spazia dai 125 ai 700 cc, tutti modelli conformi agli standard Euro 5+.

Per il 2026 il marchio annuncia l’arrivo di una off-road 180 cc, una tourer ADV 250 cc, uno scooter ricreativo 400 cc e una cruiser 500 cc, insieme a nuovi concept esposti in fiera.

