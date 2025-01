Lexus presenta la RC F Final Edition, un'edizione esclusiva della sua iconica coupé sportiva, prodotta in soli 200 esemplari.

La RC F Final Edition segna l’addio della casa giapponese a questo modello con una versione pensata per gli appassionati più esigenti. Destinata ai mercati giapponese e statunitense, questa serie limitata sarà prodotta fino a novembre 2025.

Nonostante la chiusura della produzione, Lexus non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul possibile sviluppo di una nuova vettura sportiva che possa prendere il posto della RC F.

La Lexus RC F Final Edition si distingue per un look aggressivo ed elegante. I cerchi forgiati BBS da 19 pollici, rifiniti nella tonalità Metal Star Gloss Black, si sposano perfettamente con le pinze freno rosse firmate Brembo. La carrozzeria sfoggia numerosi dettagli in fibra di carbonio, tra cui splitter, minigonne laterali, diffusore, alettone posteriore attivo e tetto, in linea con il precedente Carbon Package.

Sul mercato giapponese, la RC Final Edition propone cerchi Enkei da 19 pollici con finitura in vernice sputtering, pinze freno rosse e specchietti neri con inserti fumé. Tra le nuove colorazioni disponibili spicca la tonalità Sonic Iridium, una scelta sofisticata per esaltare il design dinamico della coupé.

Lexus RC F Final Edition, prestazioni al vertice

La gamma motori della Lexus RC 2025 offre diverse opzioni in base ai mercati. Negli Stati Uniti, gli acquirenti possono scegliere tra un quattro cilindri da 2,0 litri e un V6 da 3,5 litri, mentre in Giappone si aggiunge una versione ibrida da 2,5 litri.

La RC F Final Edition, invece, mantiene fede alla tradizione delle alte prestazioni grazie al potente V8 aspirato da 5,0 litri, in grado di erogare 472 CV (347 kW). Questo motore rappresenta l’essenza dell’ingegneria Lexus, offrendo un’esperienza di guida unica e appagante.