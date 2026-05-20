Auto sempre connessa, protetta e sotto controllo attraverso un’unica applicazione. LoJack ha presentato in anteprima all’Automotive Dealer Day 2026 di Verona la nuova App MyLoJack, pensata per offrire agli automobilisti una gestione più semplice e immediata del veicolo e, allo stesso tempo, rafforzare il rapporto digitale tra concessionario e cliente.

La nuova applicazione trasforma lo smartphone in una centrale di controllo dell’auto, consentendo all’utente di monitorare in tempo reale le principali informazioni sul veicolo, dal chilometraggio all’elenco dei viaggi effettuati. Inoltre i dati possono essere consultati lungo l’intero ciclo di vita della vettura.

Uno degli elementi centrali di MyLoJack è la sezione dedicata agli avvisi intelligenti e personalizzabili. L’App permette infatti di ricevere notifiche in caso di superamento di un limite di velocità impostato, uscita del veicolo da un’area prestabilita o spostamenti in fasce orarie sensibili, come quella notturna.

Per i concessionari MyLoJack diventa uno strumento di fidelizzazione e sviluppo del business service.

“Con MyLoJack compiamo un ulteriore passo avanti nella nostra missione: offrire a dealer e a clienti finali non solo la massima protezione del veicolo, ma anche un’esperienza di mobilità sempre più semplice, connessa e personalizzata. In un contesto in cui sicurezza, connettività e servizi digitali sono sempre più centrali, la nuova APP rappresenta l’evoluzione naturale delle nostre soluzioni telematiche. Grazie alle informazioni aggiornate sullo stato del veicolo, il concessionario può intervenire in modo proattivo con comunicazioni mirate, migliorare l’esperienza di assistenza e incrementare le opportunità di business per il service.”, ha evidenziato Nicola Mannari, EMEA Sr Sales Director di LoJack.