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Lotus presenta Emira 420 Sport

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Lotus presenta Emira 420 Sport
23 luglio 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lotus amplia la gamma Emira con la nuova 420 Sport, la versione più potente, leggera ed evoluta dal punto di vista aerodinamico mai realizzata del modello, capace di raggiungere una velocità massima di 300 km/h.

La nuova Emira 420 Sport è equipaggiata con un motore turbo a quattro cilindri da 2 litri, in grado di erogare ben 310 kW, equivalenti a 421 CV, e una coppia massima di 500 Nm. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a otto rapporti.

La Emira 420 Sport accelera da zero a 100 km/h in 3,9 secondi e raggiunge i 200 km/h in 12,47 secondi. Il quarto di miglio viene coperto in 11,91 secondi, mentre per passare da 80 a 120 km/h sono necessari 2,4 secondi.

Possibile avere anche la versione Lotus Lightweight Handling Package, che consente di ridurre il peso fino a 25 chilogrammi

Per la prima volta sulla Emira, la fibra di carbonio a vista viene proposta anche come elemento estetico esterno attraverso un pacchetto opzionale dedicato. La tinta di lancio è il nuovo Tangelo Orange, abbinato a componenti in grigio scuro satinato e al tetto nero lucido.

La nuova Lotus Emira 420 Sport è già ordinabile. Le prime consegne ai clienti sono previste a partire da agosto 2026.

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