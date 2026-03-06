Lotus inaugura una nuova fase della propria strategia di elettrificazione con il debutto della tecnologia X Hybrid, una piattaforma ibrida ad alte prestazioni capace di erogare fino a 952 CV e garantire un’autonomia combinata superiore ai 1.200 Km nel ciclo WLTP.

Il sistema è alimentato di fatto da una batteria da 70 kWh e da un serbatoio carburante da 52 litri, combinazione che consente di raggiungere percorrenze complessive molto alte.

Grazie alla batteria da 70 kWh, il sistema consente fino a 350 chilometri di percorrenza in modalità completamente elettrica, mentre la potenza complessiva del powertrain consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, valori tipici di una supercar. La piattaforma Lotus X Hybrid si distingue anche per l’architettura elettrica a 900 volt, che permette ricariche ultra rapide: dal 20% all’80% della batteria in circa 9 minuti.

La piattaforma Lotus si basa su quattro pilastri tecnologici: Next Technology, Extra Power, Extreme Charging ed Extended Range.

Ta gli elementi distintivi figura un generatore ibrido da 150 kW, capace di ricaricare la batteria durante la marcia e di sostenere picchi di potenza nelle fasi di maggiore richiesta. Il sistema utilizza inoltre una configurazione dual motor PMSM anteriore e posteriore, con una potenza combinata fino a 700 kW (952 CV) e 935 Nm di coppia.