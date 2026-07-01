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Lucio Tropea entra in Jameel Motors: guiderà Zeekr in Italia

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Lucio Tropea entra in Jameel Motors: guiderà Zeekr in Italia
01 luglio 2026 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lucio Tropea entra in Jameel Motors Italia e assume, dal 1° luglio 2026, il ruolo di General Manager Zeekr Italia, con la responsabilità di guidare lo sviluppo del marchio premium elettrico del gruppo Geely sul mercato italiano.

Con l’ingresso di Tropea, Jameel Motors rafforza la struttura dedicata a Zeekr in una fase strategica per la crescita del brand in Italia. Il manager porta con sé oltre vent’anni di esperienza nel settore automotive e nella mobilità elettrica: dopo il percorso in Mercedes-Benz Italia, è stato Direttore Vendite di Smart Italia prima di assumere fino al 2026 il ruolo di CEO di Smart Italia.

Con Lucio entra in Jameel Motors un manager che conosce a fondo la mobilità elettrica e il mercato italiano”, dichiara Marco Santucci, Managing Director Jameel Motors per Geely e Zeekr, sottolineando come la scelta sia legata non solo al percorso professionale, ma anche alla condivisione di valori quali rigore, visione di lungo periodo e rispetto per le persone e per il mercato.

Sono onorato di entrare a far parte di un gruppo che in pochi mesi ha dimostrato di saper affermarsi in Italia con una visione chiara sull’elettrico”, afferma Tropea. “Zeekr ha tutte le carte per diventare un punto di riferimento nel segmento premium dell’elettrico e non vedo l’ora di contribuire a questo percorso”.

Zeekr è il marchio globale di tecnologia per la mobilità elettrica premium di Geely Holding Group.

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Lucio Tropea General Manager Zeekr Italia
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