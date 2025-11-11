circle x black
MDS: Eccellenza Italiana nella Distribuzione dei Motori Elettrici WEG

MDS: Eccellenza Italiana nella Distribuzione dei Motori Elettrici WEG
11 novembre 2025
In collaborazione con MDS – partner ufficiale WEG in Italia

Nel cuore dell'industria elettromeccanica italiana, MDS rappresenta oggi uno dei partner più solidi e innovativi di WEG, colosso globale

nella produzione di motori elettrici, automazione e soluzioni per l'efficienza energetica.

Chi è WEG

Fondata nel 1961 in Brasile, WEG è oggi una multinazionale con oltre 40.000 collaboratori, 63 stabilimenti produttivi nel mondo e una rete commerciale che abbraccia più di 135 Paesi.

Con un fatturato che supera i 6 miliardi di euro, WEG è riconosciuta come uno dei principali produttori mondiali di motori elettrici e sistemi di automazione.

La sua forza risiede nella costante innovazione tecnologica e nella capacità di offrire soluzioni integrate per efficienza energetica, sostenibilità e performance.

MDS: Il Cuore della Distribuzione WEG in Italia

Con sede a Trezzano Rosa (MI), MDS è un importante centro logistico e distributivo ufficiale dei motori WEG per il mercato italiano. Ma non solo: la nuova struttura rappresenta anche un centro produttivo e di personalizzazione per motori elettrici MDS destinati ad applicazioni speciali.

Questo nuovo hub combina tecnologia, capacità produttiva e un magazzino da oltre 3.500 motori ATEX sempre disponibili in pronta consegna.

Grazie a una logistica ottimizzata e a un sistema di gestione integrato, MDS è in grado di soddisfare rapidamente le necessità dei clienti, riducendo drasticamente i tempi di attesa e i fermi impianto offrendo massima flessibilità.

Motori Elettrici Industriali WEG: Tecnologia e Prestazioni al Servizio dell’Efficienza Energetica

I motori elettrici industriali WEG si distinguono per l’alta efficienza energetica, la robustezza costruttiva e la capacità di adattarsi a un’ampia gamma di applicazioni produttive.

Progettati secondo gli standard internazionali IE3 e IE4, questi motori riducono i consumi elettrici, contribuendo in modo diretto alla sostenibilità e al risparmio energetico delle imprese.

Le soluzioni WEG comprendono motori asincroni trifase, motori antideflagranti per ambienti ATEX, motori a magneti permanenti e versioni compatibili con inverter per un controllo preciso della velocità e della coppia.

La gamma di motori industriali copre potenze fino a centinaia di kilowatt, come la serie W22 in ghisa che parte da 0,12 kW e arriva a ben 500 kW, garantendo prestazioni costanti anche nelle condizioni operative più impegnative.

Grazie a un approccio modulare, i motori WEG possono essere personalizzati in funzione delle esigenze di ciascun impianto:

● industria alimentare

● industria chimica

● trattamento delle acque

● acciaierie

● altro…

Ogni motore è progettato per offrire affidabilità, lunga durata e facilità di manutenzione, caratteristiche che li rendono ideali per aziende che puntano su produttività e continuità operativa.

WEG Potenzia la Sua Distribuzione in Italia Tramite MDS

La partnership tra MDS e WEG segna un passo decisivo nel rafforzamento della rete di distribuzione europea del gruppo.

Attraverso MDS, WEG può contare su un'infrastruttura tecnicamente avanzata e strategicamente localizzata, in grado di assicurare ai clienti italiani supporto diretto, consulenza tecnica e riparazioni certificate Saqr-ATEX.

MDS non è quindi un semplice distributore: è l'estensione operativa di WEG sul territorio italiano, un centro in cui produzione, consulenza tecnica e logistica convergono per offrire un servizio di altissima qualità.

