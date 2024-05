Segnali positivi per il mercato auto e non solo.

Perché in Europa si registra una lenta ma inaspettata crescita nelle vendite di auto elettriche. Nell’area UE, Efta e UK, le immatricolazioni di veicoli a zero emissioni, nel solo mese di aprile, sono cresciute del 14,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, arrivando così a quota 144.656 unità.

Osservando l’andamento del mercato auto nei primi 4 mesi dell’anno, sono state immatricolate in Europa, 4.476.369 vetture contro le 4.201.904 unità dello scorso anno (stesso periodo), per una crescita pari al 6,5%.

C’è un dato che deve far riflettere. Il mercato delle auto diesel è rimasto sostanzialmente stabile, sua è una quota di mercato pari al 13%. Se in Italia gli automobilisti stanno dirottando le loro preferenze verso le ibride, in Germania si registra un grande consenso verso le vetture con alimentazione diesel (+28,2%).

E in Italia? Le auto a benzina sono sempre più apprezzate, le vendite sono cresciute del 14,1%. Stessa situazione in Spagna (+24,1%) e Germania (+18,6%).

Il Presidente dell’UNRAE Michele Crisci così commenta i dati di aprile: “Un quadro macroeconomico rafforzato e un primo trimestre migliore delle attese per le immatricolazioni di autovetture, portano a rivedere al rialzo di 30.000 unità la stima per il mercato nel 2024, con un volume totale previsto a fine anno di 1.630.000 auto, in crescita di circa 63.500 unità sul 2023 (+4,1%). Il confronto con il periodo pre-pandemia registra però ancora una distanza del 15,0% sul 2019”.