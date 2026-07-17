Mercedes-Benz accelera la trasformazione del proprio sistema produttivo globale con un importante investimento nello stabilimento di Kecskemét, in Ungheria. Il sito produttivo raddoppia la propria superficie, diventa uno dei più grandi del network mondiale del marchio e assume un ruolo centrale nella strategia di elettrificazione grazie all'avvio della produzione della nuova Classe C completamente elettrica.

L'espansione rientra nel Mercedes-Benz Business Plan 2022-2026, che ha destinato circa un miliardo di euro allo sviluppo dell'impianto. L'intervento comprende nuovi reparti dedicati alla carrozzeria, all'assemblaggio, alle presse, alla verniciatura e alla produzione delle batterie, portando l'area complessiva da 200 a 440 ettari. Oggi il sito impiega oltre 5.000 collaboratori ed è il principale datore di lavoro della regione.

Mercedes Kecskemét diventa il polo europeo della nuova Classe C elettrica

Con il ramp-up produttivo della Classe C elettrica, Kecskemét realizza per la prima volta un modello "core" a batteria della gamma Mercedes-Benz. La produzione segue un approccio altamente flessibile: i modelli elettrici e quelli con motore termico vengono assemblati sulla stessa linea nello stabilimento esistente, mentre il nuovo edificio sarà dedicato esclusivamente alle vetture a zero emissioni.

L'impianto sarà inoltre strettamente collegato agli altri stabilimenti tedeschi del marchio. In futuro, ad esempio, la GLC elettrica potrà essere costruita sia a Brema sia a Kecskemét in funzione della domanda di mercato. Sempre nello stabilimento ungherese verrà prodotta in esclusiva anche la futura versione compatta della Classe G, confermandone l'importanza strategica all'interno del network Mercedes-Benz.

Un ruolo fondamentale è affidato alla digitalizzazione. Il sito utilizza infatti la piattaforma MO360, che integra dati relativi a produzione, qualità e logistica in tempo reale. A Kecskemét debutta inoltre il primo Digital Factory Twin completo sviluppato con NVIDIA Omniverse.