Sono aperti da oggi gli ordini per la nuova Mercedes-Benz GLB hybrid, la versione elettrificata del SUV compatto della Stella che si affianca alla variante 100% elettrica della gamma. Il prezzo d’ingresso parte da 49.516 euro per la GLB 180 ADVANCED da 136 CV, dotata di sistema mild hybrid a 48 Volt.

La nuova GLB hybrid è proposta con trazione anteriore o integrale 4MATIC e in tre livelli di potenza – 136, 163 e 190 CV, tutti affiancati da un motore elettrico a 48 Volt capace di garantire un overboost di circa 30 CV.

La nuova GLB è progettata in modo intelligente con spazi generosi per ospitare fino a sette persone.

Sul fronte tecnico, la GLB 180 si distingue per un consumo medio inferiore ai 6 litri per 100 chilometri, valore che la colloca tra i modelli più efficienti della gamma SUV Mercedes-Benz. Il nuovo motore benzina turbo quattro cilindri da 1,5 litri utilizza un processo di combustione basato sul ciclo Miller, soluzione che consente di ridurre i consumi soprattutto nelle condizioni di carico parziale tipiche della guida urbana.

La nuova GLB hybrid è disponibile in quattro linee di allestimento: ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS.