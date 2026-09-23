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Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC: 421 CV, trazione integrale

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Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC: 421 CV, trazione integrale
23 settembre 2026 | 10.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mercedes-Benz amplia l'offerta della nuova VLE introducendo la 400 4MATIC, nuova versione elettrica al vertice della gamma. Accanto alla trazione integrale arrivano anche configurazioni d'ingresso e ulteriori possibilità di personalizzazione, mentre l'abitacolo può essere configurato fino a otto posti.

La VLE 400 4MATIC dispone di 310 kW, equivalenti a circa 421 CV, e utilizza una batteria con capacità utile di 115 kWh. L'autonomia dichiarata raggiunge 654 km nel ciclo WLTP, mentre l'accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 6,5 secondi.

Mercedes-Benz VLE 400 4MATIC: fino a 654 km di autonomia

La trazione integrale amplia le possibilità di utilizzo della Grand Limousine elettrica, soprattutto sui fondi difficili o in condizioni meteorologiche impegnative. Mercedes-Benz punta così a soddisfare sia le esigenze di chi utilizza la VLE per viaggiare sia quelle dei servizi professionali di shuttle.

Interessante anche la capacità di traino. La VLE 400 4MATIC può rimorchiare fino a 2,5 tonnellate, valore che permette di gestire anche carichi importanti, come rimorchi per imbarcazioni o trasporto cavalli. Il carico verticale ammesso sul gancio raggiunge 100 kg, consentendo inoltre l'installazione di portabici adatti alle e-bike. Sono previsti ESP con stabilizzazione del rimorchio e Trailer Manoeuvring Assist.

L'ampliamento della gamma coinvolge anche gli equipaggiamenti. Il nuovo ADVANCED Package porta a quattro il numero complessivo dei pacchetti disponibili e comprende, tra gli altri elementi, cerchi in lega da 19 pollici con finitura specifica e cristalli posteriori oscurati.

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