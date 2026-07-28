Mercedes-Benz amplia la gamma della nuova VLE 300, la Grand Limousine completamente elettrica progettata per coniugare il comfort di una berlina di lusso con la versatilità di un moderno MPV. A partire dal 23 luglio 2026, il modello è disponibile con nuove possibilità di personalizzazione che interessano sia l'estetica sia l'allestimento interno, offrendo ai clienti una scelta ancora più ampia.

Accanto alla versione di serie e alla Line EXCLUSIVE, debuttano infatti gli allestimenti AMG Line e AMG Line Plus, pensati per conferire alla VLE un'immagine più sportiva e ricercata. Contestualmente cresce anche la disponibilità di optional, con nuove combinazioni tra pacchetti di equipaggiamento e una maggiore libertà nella configurazione del veicolo.

Mercedes-Benz VLE: più scelta con AMG Line e configurazione fino a 8 posti

La AMG Line introduce una calandra dedicata con cornice illuminata, paraurti specifici, dettagli cromati, cerchi AMG da 20 pollici e un abitacolo caratterizzato da sedili con cuciture decorative e finiture in look alluminio spazzolato. Per chi desidera un look ancora più grintoso è disponibile anche il Night Package, che aggiunge elementi in nero lucido e dark chrome.

La più esclusiva AMG Line Plus porta invece in dote cerchi AMG da 21 pollici, dettagli esterni in nero lucido, maniglie dark chrome, sedili Excellence con cuciture rosse a contrasto, cinture di sicurezza MANUFAKTUR rosse e finiture interne effetto fibra di carbonio AMG silk-matt.

Tra le principali novità figurano anche i Sedili Premium Comfort posteriori regolabili elettricamente, completi di braccioli e funzione di riscaldamento, oltre alla possibilità di scegliere la configurazione a 8 posti, che si aggiunge alle versioni già disponibili da cinque, sei e sette posti. La VLE conferma così la propria vocazione di veicolo versatile, adatto tanto alle famiglie quanto ai servizi shuttle di alto livello.

L'offerta si arricchisce inoltre del Premium Plus Package, che include contenuti come l'head-up display e il nuovo MBUX Superscreen, mentre il tetto panoramico Sky View entra nell'elenco degli optional disponibili.

La nuova Mercedes-Benz VLE 300 è già ordinabile sul mercato italiano.