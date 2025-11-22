La nuova Mercedes-Benz GLE 400 e Coupé segna un’evoluzione significativa della gamma coupé-SUV di lusso della casa di Stoccarda.

Come novità importante il nuovo modello “ 400 e” è un ibrido plug-in (PHEV) che combina un motore turbobenzina 2.0 litri con un motore elettrico, per una potenza combinata di circa 280 kW (381 CV) e una coppia massima di 600 Nm.

Riguardo le prestazioni la velocità massima è di circa 210 km/h, con uno scatto 0-100 km/h in circa 6,1 secondi nella versione SUV e raggiunge una velocità massima di 210 km/h.

Con il sistema Dynamic Select, inoltre, è possibile cambiare le modalità di guida, modificando l’impostazione del motore, l’assetto, il cambio o lo sterzo, scegliendo tra Individual, Sport, Hybrid, Electric e Battery Hold.

Esteticamente l’auto ha avuto aggiornamenti leggeri ma mirati come i fari ridisegnati con DRL distintivi, paraurti rivisti e nuove ruote. All'interno invece è stato arricchito con l’ultima generazione del sistema multimediale MBUX, assistente vocale “Hey Mercedes” evoluto e un potente audio premium Dolby/Burmester.

L'autonomia elettrica dichiarata, oltre 100 km, è risulta molto interessante per una vettura di questo segmento, come pure la ricarica della batteria che in meno di 3 ore e completamente carica.

Ottimo e più fluido è il cambio automatico a nove rapporti, sempre rapido e preciso anche quando si guida in maniera più sportiva.