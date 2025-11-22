Metzeler amplia il proprio ruolo nel panorama Supermoto internazionale ottenendo la conferma come fornitore esclusivo di pneumatici per il Campionato Mondiale FIM Supermoto, per l’Europeo e per il Supermoto delle Nazioni fino alla stagione 2028. Il rinnovo prosegue la collaborazione avviata nel 2023 con XIEM, promotore che gestisce diritti TV, marketing e attività promozionali dei principali campionati della specialità.

La nuova intesa coprirà il triennio 2026-2028 e interesserà tutte le categorie in gara: la S1GP, riferimento mondiale della disciplina, la classe europea S4, la nuova classe S2 e la competizione dedicata alle nazionali. Tutti i team continueranno quindi a utilizzare gli pneumatici Metzeler RACETEC SM, modello pensato specificamente per le esigenze delle supermotard moderne.

Metzeler RACETEC SM: tecnologia e continuità al servizio del Supermoto

Il prolungamento dell’accordo deriva dai risultati ottenuti nelle prime tre stagioni di collaborazione. I Metzeler RACETEC SM hanno garantito livelli costanti di performance, stabilità e grip su tracciati che alternano asfalto e off-road, caratteristiche che si sono rivelate determinanti nella scelta di XIEM di mantenere il brand come partner unico.

Dal punto di vista tecnico, gli pneumatici utilizzano mescole ad alto contenuto di silice che assicurano un riscaldamento rapido e un’elevata resistenza all’abrasione, aspetti fondamentali per gestire le forti variazioni di temperatura tipiche del Supermoto. Il battistrada prevede intagli centrali perpendicolari al senso di rotolamento per aumentare la trazione nei tratti sterrati, mentre gli intagli presenti nell’area di metà piega sono progettati per facilitare l’autopulizia e mantenere costante l’aderenza.

La presenza di Metzeler nei campionati internazionali rappresenta un valore aggiunto sia per le squadre sia per gli appassionati, poiché gli pneumatici utilizzati in gara sono regolarmente disponibili sul mercato, offrendo a tutti l’accesso a soluzioni sviluppate per rispondere alle esigenze reali della competizione.