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Michelin celebra i 120 anni nel nostro paese con progetto 'L’Italia nel Piatto'

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Iniziativa che coinvolge i ristoranti della Guida 2026 per celebrare la tradizione gastronomica tra memoria e innovazione

Michelin celebra i 120 anni nel nostro paese con progetto 'L’Italia nel Piatto'
15 luglio 2026 | 11.56
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

In un 2026 in cui Michelin Italiana celebra il traguardo dei 120 anni di presenza nel nostro paese - in una storia fatta di legame profondo con il territorio e con la nostra eccellenza gastronomica - il gruppo lancia “L’Italia nel Piatto”, un progetto che rende omaggio alla cucina italiana e alla sua straordinaria capacità di evolversi senza perdere autenticità. L’iniziativa coinvolge i ristoranti Stellati e Bib Gourmand della Guida Michelin Italia 2026, invitati a ideare e condividere con gli appassionati un piatto della tradizione italiana, reinterpretato con il proprio stile e realizzato prevalentemente con ingredienti italiani.

Si tratta - si sottolinea - di un esercizio di creatività e identità che mette al centro valori fondamentali della cucina italiana, ovvero radici territoriali, stagionalità, qualità della materia prima e capacità di innovare nel rispetto della tradizione. Il progetto 'L’Italia nel Piatto' prende la forma di un ricettario esclusivo, che raccoglie oltre 200 creazioni degli chef coinvolti, corredate da fotografie, ingredienti e descrizioni dei procedimenti.

Il ricettario, condiviso con tutti gli appassionati, diventa una vera e propria narrazione corale della gastronomia italiana contemporanea: un viaggio attraverso territori, interpretazioni e sensibilità diverse. Il ricettario sarà presentato in due fasi: da subito sono disponibili le prime 120 ricette, mentre le restanti ricette verranno pubblicate e rese scaricabili gratuitamente sul sito della Guida Michelin il prossimo 27 agosto.

Riproduzione riservata
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Michelin L'Italia nel Piatto cucina italiana ristoranti stellati
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