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Milano AutoClassica 2026 apre in anteprima con una giornata esclusiva

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Milano AutoClassica 2026 apre in anteprima con una giornata esclusiva
23 luglio 2026 | 11.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Milano AutoClassica inaugura una nuova fase della propria crescita introducendo un'importante novità per l'edizione 2026. La sedicesima edizione del Salone dell'Auto Classica e Sportiva, organizzato da Emac e in programma a Fiera Milano Rho dal 19 al 22 novembre, si presenterà infatti con una giornata di anteprima dedicata a collezionisti, professionisti del settore e appassionati che desiderano vivere l'evento in un contesto più esclusivo.

Per la prima volta la manifestazione prenderà il via di giovedì, anticipando l'apertura tradizionale con una preview pensata per favorire incontri, trattative e visite ai modelli esposti in un'atmosfera più riservata rispetto ai giorni di maggiore affluenza. L'accesso sarà consentito tramite invito oppure acquistando uno specifico biglietto dedicato, mentre saranno disponibili anche pacchetti VIP per un'esperienza ancora più esclusiva.

Milano AutoClassica 2026: debutta la preview dedicata a collezionisti e operatori

La giornata inaugurale culminerà con un evento serale su invito, concepito per prolungare l'esperienza oltre l'orario di apertura dei padiglioni e offrire un'occasione di incontro tra collezionisti, operatori e protagonisti del settore automobilistico.

A rafforzare il nuovo posizionamento premium della manifestazione contribuisce anche una partnership d'eccezione. La Club House di Milano AutoClassica sarà infatti firmata dallo chef Carlo Cracco, che curerà la proposta gastronomica riservata agli ospiti, aggiungendo un ulteriore elemento distintivo all'esperienza del Salone.

Il tradizionale taglio del nastro è in programma proprio nella giornata di giovedì 19 novembre, alla presenza delle autorità e della stampa specializzata, dando ufficialmente il via ai quattro giorni dedicati al motorismo storico.

Accanto alle vetture da collezione e ai grandi marchi automobilistici, Milano AutoClassica continuerà a proporre le aree dedicate all'automobilia, ai modellini, ai ricambi d'epoca e alla nautica storica, confermandosi un punto di riferimento per restauratori e appassionati.

Grande attenzione sarà riservata anche alle nuove generazioni, con iniziative dedicate ai giovani visitatori, sempre più protagonisti del mondo del collezionismo. Un percorso che conferma Milano AutoClassica non solo come salone espositivo, ma come luogo d'incontro tra cultura automobilistica, tradizione e futuro.

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milano autoclassica milano autoclassica 2026 salone milano
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