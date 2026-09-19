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MINI Cooper S 5 porte: 204 CV e più spazio senza rinunciare al go-kart feeling

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MINI Cooper S 5 porte: 204 CV e più spazio senza rinunciare al go-kart feeling
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19 settembre 2026 | 13.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Più pratica della tre porte, ma con l'obiettivo di conservare il carattere dinamico tipico del marchio. La MINI Cooper S 5 porte punta sulla versatilità senza rinunciare alle prestazioni, proponendo cinque posti, un bagagliaio flessibile e un accesso più comodo alla seconda fila. Nelle nuove immagini diffuse dalla Casa si presenta nella colorazione Nanuq White.

Il cuore rimane il quattro cilindri a benzina da 150 kW, equivalenti a 204 CV. MINI non fornisce in questa occasione ulteriori dati prestazionali, concentrando l'attenzione sulla capacità della vettura di adattarsi tanto all'utilizzo cittadino quanto ai percorsi extraurbani e ai viaggi del fine settimana.

MINI Cooper S 5 porte: praticità con 204 CV

La presenza delle due portiere posteriori rappresenta naturalmente l'elemento che distingue maggiormente questa configurazione. L'obiettivo è offrire una maggiore fruibilità quotidiana mantenendo dimensioni e impostazione coerenti con il DNA della Cooper. Cinque posti e un vano di carico modulabile ampliano così le possibilità di utilizzo, soprattutto quando l'auto deve svolgere contemporaneamente il ruolo di compatta sportiva e vettura per la famiglia o il tempo libero.

Sul fronte stilistico non cambia la filosofia della generazione attuale. Le superfici sono essenziali e immediatamente riconoscibili, mentre la tinta Nanuq White scelta per questa nuova serie di immagini mette in risalto il contrasto tra carrozzeria, superfici vetrate ed elementi scuri.

L'impostazione dinamica continua invece a puntare su alcuni degli elementi storicamente associati alle MINI più sportive. Sbalzi ridotti, precisione dello sterzo e assetto sono chiamati a preservare quel go-kart feeling che costituisce uno dei tratti distintivi del modello.

La MINI Cooper S 5 porte cerca quindi un compromesso preciso: aumentare spazio e funzionalità senza trasformarsi semplicemente in una variante più pratica. I 204 CV del quattro cilindri benzina mantengono infatti una chiara impronta prestazionale, affiancata dalla maggiore versatilità garantita dalla carrozzeria a cinque porte.

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mini mini cooper mini cooper 5 porte
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