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MINI sostiene progetto pilota per conservare la neve con geotessili biodegradabili

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MINI sostiene progetto pilota per conservare la neve con geotessili biodegradabili
06 luglio 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

MINI sostiene il progetto sperimentale “MINI TAKES CARE – Innovazione e design responsabile”, dedicato alla conservazione della neve attraverso l’utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate. Il progetto prende il via in collaborazione con Alpin Arena Senales, partner individuato da MINI per portare per la prima volta sul territorio italiano questa sperimentazione.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di applicare ricerca, tecnologia e design per la conservazione della neve e del ghiaccio in alta quota durante la stagione estiva. Proteggere il manto nevoso significa contribuire alla tutela di habitat fragili, alla regolazione delle risorse idriche e alla riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici sulle aree montane.

Per MINI l’innovazione ha valore quando genera un impatto concreto e responsabile”, dichiara Federica Manzoni, Head of MINI Italia. “Con MINI TAKES CARE vogliamo contribuire in modo tangibile alla tutela degli ecosistemi alpini, sperimentando soluzioni capaci di unire performance tecnica, riduzione dell’impatto ambientale e circolarità”.

Il progetto prevede inoltre una collaborazione tra MINI e Napapijri per il riutilizzo dei tessuti raccolti dalle montagne nella realizzazione di un prodotto esclusivo pensato per i viaggiatori più attenti alla sostenibilità.

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MINI geotessili Alpin Arena Senales
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