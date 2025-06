Moody's rialza rating JLR su performance solide e ottima redditività

L'agenzia Moody's ha oggi alzato il rating corporate di Jaguar Land Rover Automotive (JLR) da Ba2 a Ba1 mantenendo un outlook positivo. La decisione, spiega l'analista Timo Fittig, è motivata dal fatto che "l'imminente separazione del business dei veicoli commerciali di Tata Motors Limited" - prevista per il quarto trimestre 2025 - aumenterebbe l'importanza di JLR nelle attività di TML e l'eventuale supporto finanziario. Ma sull'upgrade, si sottolinea, ha pesato anche "la solida performance di JLR in un anno caratterizzato da sfide significative per l'industria automobilistica globale".

Moody's evidenzia come la prevista scissione delle attività di veicoli commerciali di Tata Motors Limited porterà JLR a rappresentare oltre il 90% dell'EBITDA di gruppo di TML. Le prospettive sui rating di JLR rimangono "positive, riflettendo la convinzione che il rating dell'azienda potrebbe essere ulteriormente migliorato se le sue prestazioni operative continueranno a essere solide, nonostante le condizioni operative più difficili, non da ultimo l'introduzione di dazi sulle auto esportate negli Stati Uniti".

L'agenzia ricorda come "il fatturato e il volume di vendita all'ingrosso di JLR sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente nell'esercizio 2025, conclusosi il 31 marzo, con circa 401.000 nuove auto vendute e un fatturato di 29 miliardi di sterline. L'azienda ha chiuso l'anno con un'ottima redditività, raggiungendo un margine EBIT rettificato dell'8,5% in parte favorito da un mix di prodotti più redditizio, in parte determinato dalla cessazione del servizio di diversi modelli Jaguar a margine inferiore".

"Prevediamo che gli indicatori di credito di JLR rimarranno sostanzialmente stabili e in linea con le nostre aspettative per il rating Ba1" aggiunge l'agenzia segnalando comunque la possibilità nell'esercizio finanziario 2026 di "forti difficoltà per l'azienda, che eserciteranno temporaneamente una pressione sul suo margine di profitto e probabilmente si tradurranno in una riduzione dei volumi". "Come per la maggior parte delle altre case automobilistiche globali, i dazi statunitensi rappresentano una sfida per JLR" che nell'esercizio 2025, l'azienda ha venduto quasi il 30% dei suoi veicoli negli Stati Uniti, con una quota di fatturato simile.

"L'accordo commerciale annunciato tra Stati Uniti e Regno Unito il mese scorso offrirà un significativo beneficio per JLR dal momento che coprirà circa tre quarti delle sue esportazioni statunitensi" anche se "nel frattempo i veicoli JLR prodotti in Slovacchia rimangono soggetti a un dazio di importazione statunitense del 27,5%". Un'ulteriore sfida per il rating - continua - "rimane la transizione ai veicoli elettrici, dato che JLR detiene una delle quote di veicoli elettrici a batteria (BEV) più basse tra i suoi concorrenti, attestandosi intorno al 2% delle vendite di veicoli nell'anno fiscale 2025".

" Il lancio della Range Rover Electric di JLR entro la fine dell'anno e il rilancio di Jaguar con il primo nuovo modello completamente elettrico nel 2026 rappresentano tappe fondamentali nel piano dell'azienda per la completa elettrificazione della sua flotta entro il 2030" conclude Moody's.