MV AGUSTA presenta Rush Titanio

MV AGUSTA presenta Rush Titanio
02 febbraio 2026 | 17.48
Redazione Adnkronos
MV Agusta ha presentato la nuova Rush Titanio, evoluzione in serie limitata della sua hyper-naked più radicale, in occasione di The I.C.E. a St. Moritz. Il modello, in arrivo nel 2026, sarà prodotto in 300 unità numerate e realizzate unicamente a Schiranna di Varese.

La nuova MG Agusta Rush Titanio rappresenta l’interpretazione più estrema e raffinata del progetto Rush, con un forte focus su materiali pregiati, ingegneria di precisione e design italiano. Al centro vi è un quattro cilindri in linea da 1.000 cc Euro5+, con ampio utilizzo di titanio comprese le 16 valvole radiali e le quattro bielle forgiate nello stesso materiale.

La livrea esclusiva Nero Intenso con accenti Argento Magnum e Blu Titanio identifica questa speciale versione, mentre la produzione limitata e la costruzione artigianale svolta interamente a Varese ne rafforzano il posizionamento come oggetto da collezione.

MV Agusta Rush Titanio
