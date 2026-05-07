La nuova Nissan Ariya MY26 introduce aggiornamenti mirati che rafforzano identità e qualità di guida del crossover elettrico giapponese. Il lavoro svolto non stravolge il progetto, ma interviene con precisione su design, comfort e connettività, migliorando un pacchetto già maturo.

Il primo impatto riguarda il frontale, ora più pulito e coerente con la filosofia stilistica del marchio. La reinterpretazione della firma “V-Motion” e il pannello in tinta carrozzeria rendono l’insieme più armonico, mentre i nuovi cerchi da 19 e 20 pollici contribuiscono a dare maggiore presenza su strada. Anche l’abitacolo evolve con interventi funzionali: la console centrale della nuova Nissan Ariya 2026 guadagna spazio utile e integra un caricatore wireless più potente, segno di un’attenzione concreta all’uso quotidiano.

Nissan Ariya MY26: tecnologia e connettività

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il miglioramento del comfort di guida. Le sospensioni sono state ottimizzate per filtrare meglio le irregolarità e ridurre le vibrazioni, rendendo l’esperienza più fluida soprattutto nei trasferimenti lunghi. A questo si aggiunge un affinamento dei sistemi di assistenza, con il controllo adattivo della distanza che gestisce accelerazione e frenata nel traffico, alleggerendo il carico sul conducente.

Sul fronte tecnologico, la nuova generazione di NissanConnect con integrazione Google amplia le possibilità di interazione, rendendo l’auto più connessa e intuitiva. Non manca l’evoluzione della ricarica: il sistema in corrente alternata da 11 kW è ora bidirezionale e compatibile con la funzione Vehicle-to-Load, permettendo di alimentare dispositivi esterni.

Resta invece invariata la situazione commerciale per il mercato italiano, dove questa versione non è al momento prevista. La gamma attuale continua a coprire esigenze diverse con vari livelli di potenza, autonomia e dotazioni, mantenendo Nissan Ariya come proposta solida nel panorama elettrico.