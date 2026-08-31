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Nissan e Honda sempre più 'vicine' accordo su software e centraline comuni

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Al lavoro per i veicoli di nuova generazione 'definiti dal software', tecnologie disponibili dal 2029

Nissan e Honda sempre più 'vicine' accordo su software e centraline comuni
31 agosto 2026 | 14.01
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Nissan e Honda sono sempre più 'vicine': infatti le due case automobilistiche giapponesi hanno annunciato un accordo di sviluppo congiunto per standardizzare centraline elettroniche e programmi di controllo destinati ai veicoli di nuova generazione 'definiti dal software' (Sdv). Nissan e Honda puntano ad applicare già dal 2029 sulle proprie vetture questa architettura elettrica ed elettronica, che integra le centraline elettroniche e il software, sviluppati congiuntamente.

Standardizzando queste tecnologie di base, le due case "mirano a sfruttare le loro competenze ingegneristiche e le risorse di sviluppo combinate, per migliorare l’efficienza, accelerare l’innovazione e rafforzare la competitività grazie alla riduzione dei costi di sviluppo e a maggiori economie di scala".

Ma l'annuncio su questa partnership strategica evidenzia un percorso di possibile integrazione sempre più stretto: infatti Nissan e Honda - si sottolinea - continuano a esplorare opportunità di collaborazione in diversi ambiti, per accelerare il percorso verso la carbon neutrality e contribuire a realizzare un futuro senza vittime della strada. Non solo: in prospettiva le due case "continueranno a valorizzare i rispettivi punti di forza, a esplorare opportunità di valore aggiunto e ad approfondire la collaborazione per offrire vantaggi concreti ai Clienti e alla società".

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