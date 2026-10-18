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Nuova Audi Q7 conquista cinque stelle Euro NCAP e un primato mondiale nella sicurezza

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Nuova Audi Q7 conquista cinque stelle Euro NCAP e un primato mondiale nella sicurezza
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18 ottobre 2026 | 16.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La nuova Audi Q7 conquista le cinque stelle Euro NCAP e stabilisce un primato mondiale nella sicurezza automobilistica. La terza generazione del SUV tedesco è infatti la prima vettura di serie a ottenere il 100% nella categoria dedicata alla protezione post-incidente.

Un risultato che valorizza non soltanto la capacità della nuova Audi Q7 di proteggere gli occupanti durante un impatto, ma anche le tecnologie progettate per agevolare i soccorsi nei minuti successivi alla collisione.

Il protocollo Euro NCAP considera diversi aspetti, dalla trasmissione automatica delle informazioni alle squadre di emergenza fino alla possibilità di accedere rapidamente all'abitacolo.

La Q7 propone inoltre configurazioni interne a cinque, sei oppure sette posti, combinando modularità e sistemi avanzati di assistenza alla guida.

Audi Q7 Euro NCAP: come funziona la sicurezza post-incidente

Tra le soluzioni più importanti figura la chiamata d'emergenza Audi connect. In presenza di un incidente grave, il sistema avvia automaticamente la richiesta di assistenza, comunicando dati utili per individuare il veicolo e valutare le condizioni dell'intervento. Oltre alle informazioni obbligatorie, può trasmettere marca, modello, colore e posizione della vettura, facilitando il lavoro degli operatori.

Un altro dispositivo fondamentale è la frenata automatica anticollisione multipla. Dopo un urto violento, i sensori possono comandare l'arresto del SUV, inserire il freno di stazionamento e attivare le luci di emergenza. Questa sequenza contribuisce a limitare il rischio di ulteriori collisioni, soprattutto quando il conducente non è nelle condizioni di intervenire.

La valutazione prende in esame anche l'accessibilità dell'abitacolo dopo l'impatto. Lo sblocco delle portiere, l'apertura delle fibbie delle cinture e il mantenimento dei servizi essenziali in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica sono elementi decisivi per favorire l'evacuazione degli occupanti.

Audi sottolinea inoltre l'importanza delle schede tecniche e delle guide di soccorso, strumenti che permettono alle squadre specializzate di individuare rapidamente i punti e le procedure più adatti per operare sulla vettura.

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audi nuova audi q7 test euro ncap
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