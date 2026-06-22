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Nuova Dacia Spring: continua la rivoluzione elettrica accessibile

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Nuova Dacia Spring: continua la rivoluzione elettrica accessibile
22 giugno 2026 | 18.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dacia si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia elettrica con l’arrivo della nuova Dacia Spring, seconda generazione della city car che ha contribuito a rendere più accessibile la mobilità a zero emissioni in Europa. Il modello mantiene il nome che ne ha accompagnato il successo commerciale, confermando la volontà del marchio di proseguire lungo un percorso ormai consolidato.

Lanciata nel 2021, Dacia Spring ha conquistato quasi 210.000 clienti europei, diventando un punto di riferimento per chi cerca un’auto elettrica semplice, concreta ed economicamente accessibile. Un risultato che ha dimostrato come sia possibile avvicinare un pubblico sempre più ampio alla mobilità elettrica senza rinunciare all’essenzialità che da sempre caratterizza il marchio rumeno.

Dacia Spring: full electric e quattro posti

La nuova generazione manterrà gli elementi che hanno reso celebre il modello. La nuova Dacia Spring continuerà a proporre una motorizzazione completamente elettrica, quattro posti effettivi e un vano bagagli adatto alle esigenze quotidiane. Una formula che punta sulla semplicità e sull’utilizzo concreto, evitando soluzioni superflue e concentrandosi sulle necessità reali degli automobilisti.

Anche il nome rappresenta un elemento di continuità. “Spring” richiama infatti la primavera, simbolo di energia, rinnovamento e ottimismo, concetti che accompagnano l’evoluzione del modello verso una nuova fase della propria storia. La vettura sarà prodotta in Europa e avrà il compito di rafforzare ulteriormente la presenza di Dacia nel mercato delle auto elettriche compatte.

Con questo nuovo modello, il costruttore conferma la propria strategia: offrire veicoli elettrici accessibili a un numero sempre maggiore di clienti, mantenendo un rapporto tra contenuti, praticità e prezzo che rappresenta da anni uno dei principali punti di forza del brand.

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