La nuova Jeep Renegade potrebbe arrivare tra qualche anno, in una veste completamente inedita.

Dopo esser stata sottoposta a un restyling che l’ha resa più moderna e concorrenziale, la Jeep Renegade tra qualche anno, potrebbe cambiare completamente aspetto. Nessuna conferma ufficiale è arrivata da parte dell’azienda, ma a quanto sembra, la nuova generazione dell’apprezzato SUV, sarebbe già stata confermata e prevista per il 2027.

Nessuna anticipazione in merito alla sua linea, diversi i render che girano in rete e che mostrano in realtà, un look della futura Renegade, molto simile a quello dell’attuale Wagoneer S, seppur in scala ridotta.

Non è scontato che la nuova Jeep Renegade possa nascere sulla base della piattaforma STLA Small, perché anche quella utilizzata per la Grande Panda, potrebbe essere valida al fine di continuare ad avere in gamma versioni termiche.

Di sicuro, la nuova Jeep Renegade avrà personalità e un look che ancorata volta, dovrebbe confermarla come regina del mercato. In effetti il SUV Jeep, così come la Compass, ha risollevato le sorti del Marchio, facendo lievitare immatricolazioni e vendite a livelli record.

Nuova Jeep Renegade, una Wagoneer S in scala ridotta

Il family feeling del Marchio americano oramai è chiaro, la griglia a sette feritoie continuerà a essere proposta anche sui nuovi modelli, cambieranno dunque i gruppi ottici e non solo.

Le proporzioni saranno quelle di un SUV compatto, così come le motorizzazioni saranno ibride ed elettriche.

Per gli amanti della Renegade, dunque, conto alla rovescia o meglio, dita incrociate affinché il progetto per il nuovo modello sia approvato dai vertici di Stellantis.