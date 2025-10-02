circle x black
Nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026

02 ottobre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
La nuova KTM 300 EXC HARDENDURO 2026 è stata progettata per affrontare le sfide più dure e confermarsi regina assoluta nelle competizioni internazionali. Portata in gara con successo dal pluricampione del mondo Manuel Lettenbichler, questa versione aggiornata eleva ulteriormente gli standard grazie a innovazioni tecniche e dettagli esclusivi che ne rafforzano il carattere estremo.

KTM 300 EXC HARDENDURO 2026: prestazioni estreme

Simbolo indiscusso delle sfide come il Red Bull Erzbergrodeo e il Red Bull Romaniacs, la nuova KTM 300 EXC HARDENDURO si distingue per un look ancora più aggressivo. La livrea mantiene il tradizionale arancione KTM, arricchito da grafiche bianche e nere, un telaio arancione lucido e numerosi dettagli anodizzati provenienti dal catalogo PowerParts.

Il cuore degli aggiornamenti riguarda le sospensioni. La forcella WP XACT da 48 mm con tecnologia a cartuccia chiusa introduce un innovativo sistema di regolazione del precarico che permette un intervento rapido e manuale, con un’escursione totale di 4 mm e un risparmio di peso pari a 200 grammi. Anche il monoammortizzatore WP XPLOR PDS è stato rivisto per garantire un bilanciamento ottimale e una trazione sempre costante, anche nelle condizioni più critiche.

Sul fronte tecnico, debutta un nuovo connettore CPC del carburante protetto da tappo rinforzato per evitare infiltrazioni di sporco e urti esterni. Il sistema di raffreddamento beneficia di un tappo radiatore filettato, ora più pratico da aprire, con ventola di serie inclusa per la massima efficienza.

A completare il pacchetto, una lunga lista di componenti dedicati che sottolineano la vocazione della moto: ruote Factory con cerchi e raggi neri, mozzi e nippli arancioni, kit protezione telaio Factory, sella nera antiscivolo, selettore mappe a manubrio, piastre forcella CNC anodizzate nere e paramani chiusi.

Non mancano paramotore, dischi freno protetti, staffe motore anodizzate nere, cinghie di sollevamento e dettagli esclusivi come il tappo olio arancione e la protezione cilindretto frizione dello stesso colore.

