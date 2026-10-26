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Nuova Lancia Gamma tra le finaliste di Auto Europa 2027

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Nuova Lancia Gamma tra le finaliste di Auto Europa 2027
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26 ottobre 2026 | 16.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Nuova Lancia Gamma conquista un posto tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027, il riconoscimento organizzato dall'UIGA, Unione dei Giornalisti Italiani dell'Automotive, dedicato alle automobili prodotte nel continente europeo.

La candidatura Premio Auto Europa 2027 arriva nell'anno del 120° anniversario del marchio torinese e rappresenta un passaggio significativo nel percorso di rilancio avviato da costruttore. Presentata in anteprima mondiale al Salone dell'Automobile di Parigi 2026, la nuova Lancia Gamma riporta nella gamma del costruttore una denominazione storica, reinterpretandola attraverso una carrozzeria crossover fastback.

Il modello si distingue soprattutto per la propria origine industriale: progettazione, sviluppo e produzione sono interamente italiani, con assemblaggio previsto nello stabilimento Stellantis di Melfi.

Una scelta che sottolinea il legame tra la nuova ammiraglia e la tradizione automobilistica nazionale, valorizzando competenze tecniche e capacità produttive del territorio.

Nuova Lancia Gamma: design italiano e candidatura ad Auto Europa 2027

La Gamma rappresenta uno dei progetti centrali nella trasformazione del marchio, con l'obiettivo di recuperare il ruolo delle grandi Lancia attraverso una proposta contemporanea.

La carrozzeria fastback combina l'impostazione rialzata tipica dei crossover con una linea del tetto più filante, richiamando l'attenzione su stile ed eleganza.

Lancia punta inoltre su comfort, innovazione e tecnologia per reinterpretare i valori che hanno caratterizzato le proprie ammiraglie storiche.

La selezione tra le finaliste assume particolare importanza perché l'edizione 2027 del premio comprende esclusivamente vetture prodotte in Europa.

La manifestazione intende infatti valorizzare i modelli che rappresentano l'evoluzione dell'industria automobilistica continentale, in un periodo segnato da profondi cambiamenti tecnologici e produttivi.

La Nuova Lancia Gamma concorre con altre sei automobili e il vincitore sarà proclamato il 27 ottobre 2026.

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