Nuova Renault Clio: oltre 10.000 ordini in Italia
12 marzo 2026 | 13.14
Redazione Adnkronos
La nuova generazione di Renault Clio sta registrando risultati significativi nel mercato italiano. A pochi mesi dall’avvio della commercializzazione, la compatta della casa francese ha già superato quota 10.000 ordini, segno di un interesse concreto da parte degli automobilisti per uno dei modelli più rappresentativi del segmento.

Il successo commerciale della nuova Renault Clio riguarda in particolare le versioni equipaggiate con tecnologia ibrida. Tra le motorizzazioni disponibili, la più richiesta è infatti la Full Hybrid E-Tech 160, scelta da molti clienti per l’equilibrio tra consumi contenuti, prestazioni e praticità d’utilizzo.

Il sistema ibrido E-Tech consente alla nuova Clio di raggiungere consumi dichiarati pari a 3,9 l/100 km, mantenendo allo stesso tempo una buona reattività alla guida. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 8,3 secondi, mentre l’autonomia complessiva può arrivare fino a 1.000 chilometri, rendendo la vettura adatta a diversi contesti di utilizzo.

Renault Clio Full Hybrid E-Tech: la motorizzazione più scelta

La diffusione della Renault Clio Full Hybrid E-Tech dimostra come il pubblico italiano stia guardando con crescente interesse alle soluzioni ibride non ricaricabili, capaci di combinare efficienza energetica e semplicità d’utilizzo.

Grazie al funzionamento automatico del sistema elettrificato, la vettura è in grado di adattarsi a diversi scenari di guida. Nel traffico cittadino privilegia l’utilizzo della modalità elettrica, mentre nei percorsi extraurbani sfrutta la sinergia tra motore termico ed elettrico per ottimizzare prestazioni e consumi.

Oltre alla motorizzazione, uno degli elementi che contribuisce alla buona accoglienza commerciale del modello è rappresentato dal design aggiornato. La nuova Renault Clio introduce infatti un linguaggio stilistico più deciso, con linee esterne ridisegnate che accentuano il carattere dinamico della compatta francese.

All’interno dell’abitacolo, l’evoluzione riguarda soprattutto la componente tecnologica. Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato permette di accedere a servizi digitali avanzati, offrendo una gestione intuitiva della navigazione, delle applicazioni e delle funzioni di connettività.

La combinazione tra motorizzazione efficiente, aggiornamento stilistico e dotazioni tecnologiche contribuisce così a rafforzare il posizionamento della Clio tra le compatte più apprezzate del mercato italiano.

