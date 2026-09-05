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OMODA 4 debutta in Europa: a Barcellona il primo incontro con il pubblico

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OMODA 4 debutta in Europa: a Barcellona il primo incontro con il pubblico
05 settembre 2026 | 10.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova OMODA 4 ha fatto il suo primo incontro con il pubblico europeo scegliendo un palcoscenico decisamente lontano dai tradizionali saloni automobilistici. Il nuovo modello è stato infatti protagonista delle finali VCT EMEA del VALORANT Champions Tour, disputate a Barcellona dal 28 al 30 agosto 2026.

Esposta al Fan Fest in una speciale livrea co-branded VALORANT, OMODA 4 ha anticipato alcuni degli elementi che ne caratterizzano l'identità. Il design segue il linguaggio stilistico denominato "CYBER MECHA", riconoscibile per un frontale dalle forme nette e una fiancata attraversata da linee marcate.

La tecnologia avrà un ruolo centrale anche nell'abitacolo. Il modello adotta infatti un cockpit intelligente basato sull'intelligenza artificiale, sviluppato per riconoscere abitudini e preferenze dell'utente e adattare di conseguenza l'interazione con la vettura.

OMODA 4 Europa: debutto insieme a VALORANT

La presenza a Barcellona rientra nella partnership che vede OMODA come primo partner automotive ufficiale di VALORANT Esports EMEA. Una collaborazione pensata per avvicinare il marchio a un pubblico giovane e fortemente legato al mondo digitale.

L'operazione non si è limitata all'esposizione della OMODA 4. Dal 25 agosto una flotta personalizzata con le grafiche di VALORANT ha svolto il servizio navetta tra gli hotel delle squadre e l'arena, portando la presenza del brand anche sulle strade della città.

Il debutto europeo della OMODA 4 assume rilevanza anche nella strategia di crescita del gruppo. OMODA & JAECOO è presente in 77 mercati e 22 Paesi europei e ha raggiunto un milione di vendite nell'arco di tre anni. La scelta di presentare il nuovo modello in un evento esport chiarisce inoltre l'obiettivo: costruire riconoscibilità attraverso linguaggi e contesti capaci di intercettare una nuova generazione di automobilisti.

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