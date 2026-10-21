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Opel Astra Start: nuovo allestimento più accessibile

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Opel Astra Start: nuovo allestimento più accessibile
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21 ottobre 2026 | 12.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Opel amplia la gamma Astra introducendo il nuovo allestimento Start, pensato per rendere più accessibile la compatta tedesca senza rinunciare alle principali dotazioni tecnologiche e di comfort.

La novità interessa sia la carrozzeria berlina a cinque porte sia la familiare Sports Tourer, con una riduzione del prezzo di ingresso pari a 550 euro rispetto alla precedente configurazione. L'impostazione rimane quella della Opel Astra aggiornata, caratterizzata da un design moderno e da un abitacolo orientato alla praticità quotidiana.

Tra le novità estetiche spicca la vernice metallizzata Denim Blue, proposta senza sovrapprezzo e destinata a valorizzare le linee della carrozzeria.

L'equipaggiamento comprende sedili anteriori Intelli-Seat regolabili in sei direzioni, caratterizzati da una particolare conformazione centrale studiata per migliorare il comfort durante i viaggi.

Opel Astra Start: motorizzazioni Hybrid, diesel ed elettrica

La nuova versione di ingresso mantiene una gamma di propulsori diversificata, con soluzioni elettrificate e tradizionali.

La Opel Astra Hybrid sviluppa 145 CV e 230 Nm di coppia, abbinati a una trasmissione elettrificata a doppia frizione con sei rapporti.

Per chi percorre molti chilometri è disponibile anche il diesel da 130 CV, associato al cambio automatico a otto marce.

Completa l'offerta la Astra Electric Start, equipaggiata con un motore elettrico da 156 CV e 270 Nm. Questa versione integra inoltre la tecnologia Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi elettrici esterni utilizzando un apposito adattatore.

La dotazione di serie include climatizzatore automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, strumentazione digitale personalizzabile da 10 pollici e touchscreen centrale della stessa dimensione.

Non mancano i principali sistemi elettronici di assistenza alla guida previsti per il modello. La nuova strategia commerciale Opel prevede l'estensione progressiva dell'allestimento Start anche ad altri modelli, dopo Frontera, Combo e Astra.

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