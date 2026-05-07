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Opel Corsa GSE: la hot hatch elettrica

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Opel Corsa GSE: la hot hatch elettrica
07 maggio 2026 | 18.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova Opel Corsa GSE segna il ritorno di una sigla storica, reinterpretata in chiave moderna e completamente elettrica. L’obiettivo è chiaro: riportare al centro il piacere di guida, con una compatta capace di trasmettere sensazioni autentiche senza rinunciare alla tecnologia.

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Sotto la carrozzeria si nasconde un powertrain da 207 kW (281 CV) e 345 Nm, numeri che posizionano la Opel Corsa GSE tra le elettriche più vivaci del segmento. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi restituisce una risposta immediata e coinvolgente, mentre la velocità massima raggiunge i 180 km/h. Tre modalità di guida (Sport, Normal ed Eco), permettono di modulare carattere ed efficienza, adattando l’auto a contesti molto diversi tra loro.

Opel Corsa GSE prestazioni e assetto sportivo elettrico

Il lavoro più interessante riguarda l’assetto. La presenza di un differenziale autobloccante Torsen e di un telaio ribassato specifico cambia radicalmente il comportamento su strada. Sterzo e risposta dei pedali sono stati calibrati per offrire un feeling diretto, mentre l’impianto frenante a quattro pistoni garantisce decelerazioni sempre pronte. La batteria da 54 kWh è supportata da una gestione termica evoluta, studiata per mantenere costanti le prestazioni anche sotto stress.

Anche il design comunica immediatamente il carattere della vettura. Spoiler dedicati, prese d’aria evidenti e dettagli a contrasto definiscono un look più aggressivo rispetto alle versioni tradizionali. I cerchi da 18 pollici con pneumatici ad alte prestazioni completano un insieme coerente con la vocazione sportiva.

All’interno, l’ambiente richiama la tradizione delle hot hatch Opel, ma con un’impostazione contemporanea. I sedili sportivi in Alcantara, i dettagli a contrasto e la strumentazione digitale configurabile creano un’atmosfera focalizzata sulla guida. Il sistema infotainment da 10 pollici integra dati dinamici e informazioni sulla gestione della batteria, mentre la presenza della funzione V2L amplia l’utilizzo dell’energia anche fuori dall’auto.

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opel corsa gse opel corsa elettrica hot hatch
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