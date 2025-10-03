circle x black
Opel, uno sguardo sul futuro con la Corsa Gse Vision Gran Turismo

Presentato un concept che anticipa le linee di domani ma si può già guidare sul simulatore

Opel, uno sguardo sul futuro con la Corsa Gse Vision Gran Turismo
03 ottobre 2025 | 13.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un concept per riaffermare i valori di sportività del marchio ma anche per ribadire l'approccio 'tedesco' alla progettazione e per anticipare il linguaggio stilistico di domani di Opel. Si gioca su molti livelli il compito della Corsa GSE Vision Gran Turismo che - dopo l'anteprima mondiale all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera si è mostrata in Italia a Milano - in contemporanea con l'inserimento in uno dei simulatori di corse più importanti al mondo: Gran Turismo 7. Nella versione 'digital' il prototipo - spinto da due motori elettrici da 350 kW (476 CV), uno su ciascun asse - eroga una potenza complessiva di 588 kW (800 CV), con 800 Nm di coppia e una velocità massima di 320 km/h, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 2,0 secondi e con una velocità massima di 320 km/h.

Ma nel concept 'fisico' quello che spicca di più è ovviamente il design muscoloso e potente che - nonostante un ingombro simile a quello di una normale Opel Corsa - diventa più imponente grazie alla riduzione dell'altezza e all'allargamento della carreggiata. Il design complessivo mostra una nuova e più tecnica esecuzione della filosofia 'Bold & Pure' ovvero audace e pura di Opel.

Nella presentazione alla stampa non è stato fatto mistero che sulle Opel di domani possa tornare l'interpretazione del Vizor che caratterizza la GSE Vision Gran Turismo: una fascia che non è più nera ma trasparente e caratterizzata da un gioco di luci che alleggerisce ancora di più la sua presenza. Questo principio continua nella parte posteriore con la luce di stop a bussola creata dalla tecnologia Edge Lighting. Questo si combina con la scritta "OPEL" in grassetto per formare l'elemento centrale. All'interno si ritrova la ricerca di 'purezza' e di personalità con le informazioni più importanti proiettate sull'head-up display, senza bisogno di ulteriori schermi.

