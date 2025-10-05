La Formula 1 torna in pista. Oggi, domenica 5 ottobre , si corre il Gran Premio di Singapore , visibile in diretta tv e streaming . In pole position parte la Mercedes di George Russell, davanti al campione del mondo Max Verstappen su Red Bull e alla McLaren del leader del Mondiale Oscar Piastri. Alle 14 si parte.

Il Gran Premio viene trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport, visibili anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW. A trasmettere le qualifiche in chiaro sarà TV8, anche sul proprio sito web, ma in differita alle ore 17.