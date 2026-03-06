circle x black
Pink Mobility Day tratta il tema della “discriminazione artificiale”
06 marzo 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
L’intelligenza artificiale entra sempre più nei processi decisionali delle imprese e nel mondo del lavoro, ma porta con sé anche il rischio di replicare o amplificare stereotipi e pregiudizi già presenti nei dati. È il tema al centro della quinta edizione del Pink Mobility Day, l’evento dedicato al rapporto tra mobilità, lavoro e tecnologia.L’iniziativa è stata promossa da LabSumo, con la partecipazione dell’associazione di fleet e mobility manager Best Mobility e di Bt Lounge.

Secondo i dati presentati nel corso dell’incontro, l’adozione dell’intelligenza artificiale nelle imprese italiane è in forte crescita: il 71% delle grandi aziende ha avviato almeno una sperimentazione di AI, mentre il 53% delle imprese di dimensioni maggiori ha acquistato licenze di strumenti di intelligenza artificiale generativa per la produttività personale.

Nel suo intervento Raffaella Tavazza, vice Presidente ANIASA che ha evidenziato come: “L’adozione sempre più diffusa dell’AI sta indubbiamente ridefinendo i processi decisionali nelle aziende, ma porta con sé un rischio concreto: quello di incorporare e amplificare bias già presenti nei dati e nelle organizzazioni. Per questo è fondamentale sviluppare modelli trasparenti, basati su informazioni consapevoli, guidati da leadership che sappiano orientare la tecnologia verso equità e inclusione. In un settore come l’automotive, storicamente sbilanciato nella rappresentanza, questo tema è ancora più urgente. Negli ultimi anni abbiamo però visto segnali positivi: la presenza femminile nei ruoli apicali sta crescendo e la mia nomina come Vice Presidente ANIASA, prima donna nel Consiglio Generale, va proprio in questa direzione. È la prova che il cambiamento è possibile, a patto che continuiamo a governare l’innovazione con responsabilità e visione.”.

