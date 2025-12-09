circle x black
Cerca nel sito
 

Pirelli, per la Porsche 911 GT3 arrivano due versioni ad hoc dei P Zero

sponsor

Prodotti che seguono la strategia Perfect Fit, per la realizzazione di pneumatici su misura per ciascun modello

Pirelli, per la Porsche 911 GT3 arrivano due versioni ad hoc dei P Zero
09 dicembre 2025 | 14.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per la nuova Porsche 911 GT3 sono ora disponibili due versioni dei Pirelli P Zero, sviluppate ad hoc in base alla necessità di rispondere a differenti esigenze: due prodotti che seguono la strategia Perfect Fit, per la realizzazione di pneumatici su misura per ciascun modello. Si tratta del P Zero R e del P Zero Trofeo RS, quest’ultimo frutto dell’esperienza maturata con il fitment proprio per la GT3 RS, uno pneumatico riconosciuto dalla stampa internazionale come il miglior semi-slick stradale per l’uso in pista.

Il P Zero R - spiega Pirelli - "risponde alle esigenze delle vetture più performanti, rivelandosi la scelta ideale per tutte le situazioni di utilizzo quotidiano". La mescola sviluppata per la Porsche GT3 è ottimizzata per offrire prestazioni elevate anche nella guida di tutti i giorni. Assicura infatti un’eccellente aderenza su diverse superfici, con particolare attenzione al comportamento sul bagnato. Il P Zero R opera in un’ampia finestra termica, garantendo buone performance anche in condizioni non ideali. La struttura differenziata tra i due assi assicura un bilanciamento ideale: maggiore sensibilità e precisione di sterzo per i pneumatici all’anteriore, robustezza e controllo sull’asse posteriore, anche per gestire il carico elevato.

Al vertice della gamma P Zero, il Trofeo RS che ha tra i principali punti di forza, la combinazione di prestazioni estreme e costanza di rendimento: anche nelle condizioni più impegnative, mantiene grip e precisione di guida a lungo, permettendo al pilota di sfruttare appieno il potenziale della vettura. Dopo aver sviluppato un P Zero Trofeo RS specifico per la Porsche 911 GT3 RS su richiesta della casa. Sul fianco i due modelli riportano la marcatura “N” che testimonia lo sviluppo specifico per la 911 GT3: un lavoro che, grazie all’impiego di tecniche avanzate di virtualizzazione nei centri R&D di Milano Bicocca e di Breuberg, ha consentito di ridurre i tempi di sviluppo dei fitment del 30%, così come l’impiego di prototipi fisici si è ridotto del 30%. Pur essendo un prodotto altamente specializzato, peraltro, Pirelli ricorda come il P Zero Trofeo RS abbia trovato applicazione su vetture differenti con fitment sviluppati ad hoc: dalla Porsche GT3 RS – la più estrema della gamma stradale – alla Porsche Taycan Turbo GT, elettrica high performance.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pirelli Porsche 911 GT3 P Zero R P Zero Trofeo RS
Vedi anche
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video
Lega, Durigon risponde a Calenda: "Cerca attenzioni, sta sparendo" - Video
Achille Lauro alla Scala: "Per la Prima una scelta coraggiosa" - Video
News to go
Scuola e Fondo unico per l'inclusione sociale: le novità
Prima della Scala, le videonews dalla nostra inviata
Scala, Barbara Berlusconi: "Il mio abito un omaggio ad Armani" - Video
News to go
Ponte dell'Immacolata, boom per la Campania
News to go
Dicembre mese di tredicesime
Atreju 2025, da Pasolini a Charlie Kirk: ecco il pantheon di Fratelli d'Italia - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza