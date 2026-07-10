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Pirelli torna a Goodwood con la famiglia P Zero

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La 'giusta' rassegna per un prodotto che accompagna l’evoluzione delle prestazioni, dalle sportive elettriche alle hypercar

Pirelli torna a Goodwood con la famiglia P Zero
10 luglio 2026 | 12.19
Massimo Germinario
LETTURA: 2 minuti

E' la rassegna 'giusta' - per il Pirelli P Zero - il Goodwood Festival of Speed: non a caso, nel contesto che riunisce le vetture più innovative e performanti al mondo, molte delle novità e delle auto impegnate sulla celebre Hill Climb sono equipaggiate con i pneumatici della nuova famiglia Pirelli P Zero. Una conferma del fatto che questa gamma Pirelli equipaggia le vetture dei principali costruttori premium e prestige, come testimoniato anche dalle 300 omologazioni già ottenute dai nuovi prodotti P Zero. A partire dal 2023, la famiglia P Zero è stata completamente rinnovata e i nuovi prodotti hanno debuttato proprio al Goodwood Festival of Speed per poi tornare come equipaggiamenti delle auto al debutto.

Tra i modelli protagonisti dell'edizione 2026 spicca la nuova Ferrari Luce, per cui è stato sviluppato un P Zero E, il pneumatico che combina elevate prestazioni, composto da oltre il 55% di materiali bio-based e riciclati e una bassa resistenza al rotolamento, nella misura record da 24 pollici. Sul fronte delle prestazioni più sportive, rappresentate dal P Zero Trofeo RS, le Bentley Supersports, Porsche Taycan Turbo GT con kit Manthey e BMW M2 con M Performance Track Kit. Equipaggiata con il semi slick Pirelli anche la Pagani Utopia Roadster che per prima ha adottato la tecnologia Cyber Tyre, il sistema sviluppato da Pirelli che consente ai pneumatici di dialogare direttamente con l’elettronica della vettura attraverso sensori integrati. Nel segmento del lusso e del comfort, Rolls-Royce Spectre e Jaguar Type 01 adottano pneumatici P Zero con tecnologia Elect, sviluppati specificamente per veicoli elettrici e ibridi plug-in. Entrambi i modelli sono inoltre equipaggiati con pneumatici di grande diametro, fino a 23 pollici.

Fra le vetture gommate Pirelli P Zero Trofeo RS, la megacar Koenigsegg Sadair's Spear, così come la sua replica realizzata da Lego Technic che sull’Hill Climb ha stabilito il record di velocità per un'auto Lego guidabile raggiungendo i 111 km/h.

Tutti i pneumatici della famiglia P Zero - ricorda il gruppo - "condividono un patrimonio tecnologico che nasce nel motorsport, da sempre per Pirelli un laboratorio a cielo aperto. Le competizioni, in cui Pirelli è impegnata ai massimi livelli e in oltre 350 eventi ogni anno, rappresentano infatti il punto di partenza per soluzioni, come la virtualizzazione, poi trasferite allo sviluppo di prodotti destinati alla strada". Non a caso, anche i pneumatici Pirelli impiegati nelle competizioni più prestigiose portano il nome P Zero, a partire dalla Formula 1.

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Goodwood Festival of Speed Pirelli P Zero pneumatici Ferrari Luce Bentley Supersports Pagani Utopia Roadster
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