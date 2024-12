La Porsche 911 GT3 RS by Manthey è stata progettata per raggiungere prestazioni straordinarie in pista. Questo capolavoro è il frutto della collaborazione tra il Porsche Development Center di Weissach e gli ingegneri di Manthey Racing, rinomati per la loro esperienza nelle competizioni.

Secondo Borg Bergmeister, ex pilota tedesco e ambasciatore Porsche:

"Con il Manthey Kit, la 911 GT3 RS offre miglioramenti notevoli in pista, specialmente nelle curve a media velocità. La vettura risulta più stabile grazie a una piattaforma aerodinamica ottimizzata."

Tra le principali modifiche aerodinamiche troviamo i Flap Gurney ridisegnati sui passaruota, l’estrattore inferiore posteriore allargato e rivestito in fibra di carbonio, l’alettone posteriore maggiorato per una maggiore stabilità in curva e i copricerchi aerodinamici in fibra di carbonio ("aerodisc") per ridurre la resistenza dell'aria.

Questi aggiornamenti portano la deportanza a ben 1.000 kg a 285 km/h, garantendo maggiore velocità in curva e una stabilità senza precedenti.

Porsche 911 GT3 RS by Manthey, dotazione da supercar

La sportiva tedesca è dotata di:

• ammortizzatori avanzati con doppie valvole per compressione e rimbalzo

• sistema frenante personalizzato per le prestazioni in pista, con l'opzione di montare pastiglie freno da corsa Porsche Ceramic Composite Brake.

Per chi desidera distinguersi, sono disponibili numerosi accessori esclusivi:

• proiettori a LED con scritta Manthey bianca

• protezioni sottoporta illuminate in fibra di carbonio

• decalcomanie personalizzabili sugli "aerodisc" in vari colori

• scritta Manthey, bianco o nero

• gancio di traino per un utilizzo della vettura in pista, disponibile in rosso, nero o giallo.

Il Manthey Kit per la Porsche 911 GT3 RS sarà disponibile sul mercato europeo a partire da gennaio 2025.