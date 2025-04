Renault dà il via alle prenotazioni della nuova Renault 5 Turbo 3E, reinterpretazione 100% elettrica e moderna delle leggendarie Turbo e Turbo 2. Prodotta in 1.980 esemplari numerati, unisce prestazioni estreme e design provocatorio in una “supercar compatta” fuori dagli schemi.

Il processo di acquisto è inedito. Dal 22 aprile, chi desidera prenotare il proprio esemplare può accedere a un sistema online ufficiale, che porterà alla firma in concessionaria di un voucher da 50.000 euro. Questo garantirà priorità nell’ordine, e la possibilità opzionale di scegliere il numero identificativo.

Renault 5 Turbo 3E sarà inizialmente proposta a 155.000 euro IVA inclusa

I primi 500 clienti avranno la priorità. Le consegne inizieranno nel 2027, con configurazione definitiva e personalizzazione attese nel 2026. I mercati coinvolti comprendono Europa (UK incluso), Medio Oriente, Turchia, Giappone e Australia.

Basata su una piattaforma in alluminio e dotata di due motori elettrici posteriori da 540 CV e 4.800 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in meno di 3,5 secondi. L’architettura a 800 volt e la batteria da 70 kWh consentono una ricarica rapida fino a 350 kW, con autonomia WLTP oltre i 400 km.

Renault ha previsto anche un programma di personalizzazione su misura: oltre a livree storiche e da corsa, i clienti potranno progettare grafiche uniche, colori e materiali per esterni e abitacolo, affiancati dai designer ufficiali.

Il progetto coinvolge anche la rete di concessionari attraverso un modello di prefinanziamento condiviso. Lo sviluppo è curato da Alpine, la produzione avverrà presso la Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, mentre Ampere e Mobilize forniranno supporto tecnico e servizi digitali.

Dopo il lancio prenotazioni, la Turbo 3E sarà esposta nei centri RNLT in Europa e al Goodwood Festival of Speed 2025, dal 10 al 13 luglio.