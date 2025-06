In un contesto socio-economico italiano segnato anche da una crescita moderata e da una crescente attenzione al rapporto qualità-prezzo, Renault lancia Clio Generation, un modello economico in serie Limitata pensata soprattutto per i giovani e i clienti privati.

Basata sull’allestimento Evolution, Clio Generation si distingue per il look ricercato grazie ad elementi presenti di serie come:

• Cerchi in lega da 16'' diamantati black Boavista

• Griglia frontale cromata

• Privacy Glass

La Serie Limitata di Renault è disponibile con motorizzazioni benzina e GPL, per offrire versatilità ed efficienza in linea con le esigenze attuali di mobilità.

Clio Generation è già ordinabile a partire da 15.950€, l'arrivo della vettura è prevista il mese di settembre.