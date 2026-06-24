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Renault Megane E-Tech Electric si rinnova: più efficiente e connessa

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Renault Megane E-Tech Electric si rinnova: più efficiente e connessa
24 giugno 2026 | 10.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Renault aggiorna la propria compatta elettrica con una serie di novità che interessano stile, tecnologia e prestazioni. La nuova Renault Megane E-Tech Electric nasce per affrontare un mercato sempre più competitivo, mantenendo i punti di forza che ne hanno decretato il successo e introducendo soluzioni capaci di migliorare l’esperienza quotidiana degli automobilisti.

Le modifiche estetiche sono immediatamente visibili. Il frontale della nuova Renault Megane E-Tech Electric adotta una nuova firma luminosa e un paraurti ridisegnato che enfatizza il carattere sportivo della vettura. Anche il posteriore beneficia di dettagli aggiornati, mentre i nuovi cerchi da 19 e 20 pollici contribuiscono a rafforzarne la presenza su strada.

Nuova Renault Megane E-Tech Electric: ricarica rapida

Una delle principali novità riguarda il sistema di alimentazione. La nuova batteria da 67 kWh utilizza una tecnologia di ultima generazione che permette di incrementare l’efficienza energetica e raggiungere fino a 500 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP.

Migliorano anche le prestazioni di ricarica. La potenza massima in corrente continua sale a 165 kW, consentendo di recuperare rapidamente energia durante i viaggi più lunghi. Un aggiornamento che rende la compatta francese ancora più versatile sia negli spostamenti urbani sia nelle percorrenze extraurbane.

L’abitacolo continua a puntare sul sistema openR con doppio display digitale e servizi Google integrati. Navigazione, gestione dell’autonomia e pianificazione delle soste di ricarica sono gestite attraverso un’interfaccia intuitiva che semplifica l’utilizzo quotidiano dell’auto.

Tra le novità spiccano il riconoscimento automatico del conducente, la funzione One Pedal e numerosi sistemi di assistenza alla guida che migliorano comfort e sicurezza.

Con questa evoluzione, Renault Megane E-Tech Electric conferma la propria vocazione tecnologica e si propone come una delle compatte elettriche più complete del mercato, capace di combinare autonomia, connettività e piacere di guida in un’unica proposta.

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