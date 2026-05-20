circle x black
Cerca nel sito
 

Renault Niagara: il pick-up che rafforza la strategia globale Renault

sponsor

Renault Niagara: il pick-up che rafforza la strategia globale Renault
20 maggio 2026 | 19.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Renault accelera la propria offensiva internazionale e sceglie un nome evocativo per il nuovo pick-up destinato al mercato latinoamericano: Renault Niagara. Un modello che punta su robustezza, tecnologia e versatilità, inserendosi nel piano strategico futuREady con cui la Casa francese lancerà 14 nuovi modelli fuori dall’Europa entro il 2030.

CTA

Il nome Niagara non è stato scelto casualmente. Renault ha voluto legare il nuovo pick-up a concetti di energia, potenza e libertà. Di origine amerindiana, Niagara richiama infatti il fragore dell’acqua e la vastità dei territori naturali, elementi che ben rappresentano il carattere del veicolo.

Per Sylvia dos Santos, Responsabile della Strategia Naming del marchio Renault, il nome racchiude la promessa di un mezzo pensato sia per il lavoro quotidiano sia per il tempo libero, capace di adattarsi a molteplici utilizzi grazie a un’impostazione pratica ma al tempo stesso moderna.

Renault Niagara sarà prodotto in Argentina

Ispirato al Concept svelato nel 2023, il nuovo pick-up sarà assemblato nello stabilimento Renault di Cordoba, in Argentina, e verrà presentato ufficialmente il 10 settembre 2026. La commercializzazione nei mercati dell’America Latina inizierà entro la fine dello stesso anno.

Renault punta molto sull’area latino-americana, considerata strategica per la crescita del Gruppo. Con Niagara, il marchio amplia ulteriormente una gamma recentemente rafforzata anche dai lanci di Renault Boreal e Renault Kardian.

Renault Niagara nasce con l’obiettivo di coniugare un’estetica possente con contenuti tecnologici avanzati e una forte attenzione al comfort. Il nuovo pick-up promette abitabilità generosa, grande versatilità e soluzioni dedicate sia alla mobilità professionale sia all’utilizzo familiare e ricreativo.

Jan Ptacek, VP Renault Brand LCV Business Unit, afferma che il pick-up è stato progettato per rispondere alle esigenze dei clienti latinoamericani che cercano un veicolo spazioso, pratico e adatto a differenti contesti d’uso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
renault renault niagara pick up renault
Vedi anche
News to go
Maldive, ritrovati anche gli altri due corpi degli italiani morti
Cannes 2026, giorno 9: Rami Malek e ‘Roma Elastica’ protagonisti della nona giornata
Spese Nato, maggioranza frena in Senato: che fine ha fatto il punto 8? - Video
Varchi: "Maternità surrogata di Chiara Tagliaferri? I bambini non si comprano"
Cannes 2026, giorno 8: riflettori su Pedro Almodovar, presenta 'Amarga Navidad' - Videonews dalla nostra inviata
Blitz anticamorra in provincia di Napoli, arresti nel clan Moccia - Video
Cannes 2026, giorno 7: scambi di corpi e abusi al centro dei film protagonisti di oggi
News to go
Sciopero generale oggi 18 maggio
Auto sulla folla a Modena, feriti e investitore: il punto del sindaco Mezzetti - Video
Cannes 2026: Driver, Bardem e Stewart. La Croisette si riempie di stelle - Video
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti - Video
News to go
Monopattini elettrici, da sabato targa obbligatoria


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza