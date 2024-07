La nuova Renault Rafale è stata scelta dalla Presidenza della Repubblica Francese in qualità di auto ufficiale.

Racchiude tutto il know-how del Marchio automobilistico della doppia Losanga, la Renault Rafale è un SUV coupé di nuova generazione che si posiziona nell’affollato segmento D.

Progettata dal Centro di design di Renault con sede a Guyancourt, il suo stile è frutto della matita di Gilles Vidal, Direttore del Design del Gruppo Renault.

La vettura in dotazione alla Presidenza della Repubblica Francese è stata specificatamente trasformata in funzione delle esigenze presidenziali. La carrozzeria è in “Blu Summit”, la calandra riporta la bandiera francese, i portabandiera sono rimovibili, i cerchi in lega hanno un design specifico e sono da 20 pollici.

Il ritorno di Renault nel garage presidenziale

Da più di cento anni, i Presidenti della Repubblica Francese, utilizzano vetture ufficiali per i loro spostamenti.

La prima Renault utilizzata dalla Presidenza è stata una Renault 40 CV nel 1920. Modello rimasto in servizio fino al 1928.

Fu utilizzata da Paul Deschanel, Alexandre Millerand e Gaston Doumergue, un’auto che a quei tempi era il punto di riferimento dei modelli di lusso del Marchio francese.

A partire da quell’anno, sono stati ben 12 i Presidenti della Repubblica francese che hanno scelto una Renault per i propri spostamenti.

L’ultima Renault in dotazione all’Eliseo nel 2016 è stata la Espace V.