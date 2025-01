Per BMW Group Global il 2024 è stato l'anno dei record in termini di vendita, il successo globale è anche in parte merito del mercato Italia avendo fatto segnare la miglior performance di crescita del brand BMW a livello globale.

Le performance di BMW Group l'anno scorso ha toccato i 2.450.000 veicoli venduti nel mondo con una importante crescita sia di veicoli elettrificati che di vetture pure elettriche. I primi hanno rappresentato il 24,2% delle vendite totali, con oltre 593.000 unità consegnate ai clienti, mentre le EV hanno pesato per il 17,4%.

Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha dichiarato: " Il 2024 è stato un anno da incorniciare, all’interno di un processo di crescita continua iniziato cinque anni fa. BMW Italia ha giocato un ruolo di primo piano all’interno del BMW Group. Il brand BMW ha conseguito la leadership nel segmento premium, con una performance complessiva che è la migliore di sempre nel nostro Paese. Con un mercato premium che è cresciuto del 2,2% a 246.366 unità complessive, BMW Group ha venduto in Italia 83.352 unità dei marchi BMW e MINI, con un incremento del 5,13% rispetto all’anno precedente".

La sola marca BMW ha immatricolato in Italia nel 2024 ben 71.046 unità.

Con BMW Italia la quota nel mercato premium è salita di 3,7 punti al 28,8% rispetto al 25,1% del 2023. Il modello più venduto del 2024 si è confermato la BMW X1 con 22.896 unità, la BMW Serie 3, che rappresenta da sempre il cuore della marca, ha superato le 6.700 unità mentre la nuova BMW Serie 5 con 2.137 vetture vendute è leader di mercato nel premium. I Sport Activity Vehicle BMW X5, X6 e X7 hanno raggiunto rispettivamente le 3.416 unità

Per quanto riguarda il mercato elettrificato (BEV+PHEV), il brand BMW ha raggiunto le 9.997 unità, con un incremento del 6% rispetto al 2023

" Il successo delle vendite del 2024 è dovuto a tre punti fondamentali, continua Di Silvestre, il primo sono i risultati che nascono dal lavoro di squadra attraverso un approccio condiviso sia dal punto di vista strategico che di implementazione sul campo; il secondo era importante trovare un nuovo punto di equilibrio tra tecnologia e relazioni umane, tra digitale e reale come la nascita del progetto House of BMW di Milano ed infine il terzo, entrare nella testa e nel cuore dei nostri clienti tramite brand ambassador e con il quale condividere valori in termini di sostenibilità, responsabilità sociale e cultura. Un esempio su tutti è Pierfrancesco Favino con il quale dividiamo un percorso narrativo per le nostre automobili elettriche".

Parlando di MINI nel 2024 sono state oltre 12.000 le vetture acquistate dai clienti italiani, non poche se si considera che MINI ha rivoluzionato l’intera gamma in pochissimi mesi. Con BMW Motorrad infine un altro importante successo è stato toccato in termini di vendita con ben 16.550 motociclette vendute in Italia con quasi 1.000 scooter elettrici.