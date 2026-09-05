Rossocorsa annuncia la ristrutturazione e l’apertura, prevista nel 2027, di un nuovo Ferrari Flagship Store a Milano.

L’investimento segue l’espansione della rete con i nuovi Centri Ferrari Service & Pre-Owned di Brescia e della Liguria e punta a rafforzare ulteriormente la presenza del Cavallino Rampante nel Nord-Ovest.

Il nuovo spazio sarà concepito non soltanto come una concessionaria, ma come un punto di riferimento per clienti, collezionisti e appassionati. Il progetto prevede ambienti dedicati, servizi personalizzati e un percorso studiato per offrire un’esperienza immersiva nel mondo Ferrari.

«Questo progetto rappresenta una tappa importante per Rossocorsa e riflette la nostra volontà di continuare a investire nell’esperienza Ferrari», ha dichiarato Alberto Schön, amministratore delegato di Ferrari Rossocorsa. «Il nostro obiettivo è creare una destinazione in cui i clienti possano sentirsi accolti, ispirati e parte di una comunità».

Rossocorsa è stata fondata a Milano nel 1994 come concessionario ufficiale Ferrari per la Lombardia, oggi presente anche a Brescia, Torino, Ceriale e Bolzano. Il gruppo opera nel segmento delle vetture di lusso e ad alte prestazioni e dispone inoltre di un dipartimento dedicato a Ferrari Classiche e di una divisione Racing impegnata nel Ferrari Challenge.