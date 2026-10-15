La gamma Skoda Epiq si arricchisce della versione Sportline, un allestimento che accentua il carattere dinamico del crossover elettrico attraverso dettagli estetici dedicati e una dotazione particolarmente completa. Disponibile nelle configurazioni 40 e 55, arriverà nelle concessionarie italiane con le prime consegne previste nel primo trimestre 2027.

Il nuovo allestimento della Skoda Epiq si distingue per i paraurti in tinta carrozzeria, i loghi e le scritte in nero lucido e le calotte degli specchietti coordinate. Il tetto nero, esclusivo della Sportline, accentua il contrasto cromatico, mentre i cerchi in lega misurano 19 pollici di serie oppure 20 pollici a richiesta.

Skoda Epiq Sportline: motori, batterie e autonomia

La personalizzazione prosegue nel frontale, dove la Tech Deck face illuminata accompagna i fari Matrix LED, inclusi nella dotazione standard insieme ai gruppi ottici posteriori a LED. Soluzioni che conferiscono alla Epiq un aspetto più ricercato senza modificare l'impostazione del modello.

Nell'abitacolo trovano posto sedili sportivi regolabili elettricamente, rivestiti in pelle sintetica scamosciata. Lo stesso materiale interessa plancia, bracciolo e pannelli porta. Il volante sportivo a tre razze, riscaldato e contraddistinto dal badge Sportline, integra le palette per regolare il recupero di energia. Completano l'equipaggiamento i pedali, l'illuminazione ambientale e la ricarica wireless fino a 15 W.

La Skoda Epiq Sportline 40 utilizza una batteria da 37 kWh netti e un motore da 99 kW, equivalenti a circa 135 CV, con 267 Nm di coppia. L'autonomia dichiarata supera i 310 chilometri, mentre il passaggio dal 10 all'80% di carica richiede 23 minuti.

Più prestazionale la Sportline 55, equipaggiata con una batteria da 52 kWh netti e un motore da 155 kW, pari a circa 211 CV, con 290 Nm. Accelera da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e raggiunge 440 chilometri di autonomia. Per ricaricare dal 10 all'80% occorrono 24 minuti.

Entrambe le versioni hanno una velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h. Frenata rigenerativa, funzione veleggiamento e assistente ECO contribuiscono alla gestione dei consumi.

La Sportline si colloca al vertice della gamma per equipaggiamento, aggiungendo contenuti esclusivi alla versione Selection. Skoda non ha ancora indicato il prezzo italiano di questo allestimento.