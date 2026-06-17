Manca poco al debutto ufficiale della Skoda Peaq, il nuovo modello elettrico che il marchio ceco presenterà il 23 giugno. Prima di arrivare alla fase finale dello sviluppo, il SUV ha affrontato un intenso programma di collaudi che ha portato i prototipi a percorrere oltre 1,5 milioni di chilometri in alcune delle condizioni climatiche più difficili al mondo.

Gli ingegneri Skoda hanno sottoposto il veicolo a test approfonditi in Europa, Africa e Nord America, alternando prove su strada a sofisticate simulazioni virtuali. L’obiettivo era verificare il comportamento di ogni componente in situazioni estreme, garantendo affidabilità, sicurezza e durata nel tempo.

Skoda Peaq: dalle temperature polari al caldo del deserto

Nel Nord Europa, oltre il Circolo Polare Artico, la Skoda Peaq ha affrontato temperature inferiori ai -30 gradi. In queste condizioni sono stati valutati aspetti fondamentali come lo sbrinamento dei cristalli, l’efficienza del sistema di riscaldamento e la capacità di trazione su neve e ghiaccio. Particolare attenzione è stata dedicata al funzionamento dei sistemi elettronici di controllo e alla stabilità del veicolo sui fondi a bassa aderenza.

All’estremo opposto, nei deserti africani e nordamericani, il SUV elettrico è stato esposto a calore intenso e forte irraggiamento solare. I tecnici hanno verificato la resistenza della verniciatura, la qualità delle finiture interne e l’affidabilità dell’impianto di climatizzazione. Le temperature elevate hanno inoltre messo sotto pressione freni, telaio e sistema di raffreddamento della batteria.

Le piste sterrate e polverose hanno permesso di controllare la tenuta delle guarnizioni dell’abitacolo e la robustezza dei pannelli della carrozzeria, simulando anni di utilizzo in condizioni severe.

La futura Skoda Peaq nascerà sulla piattaforma MEB+ del Gruppo Volkswagen e offrirà un’autonomia superiore a 600 chilometri.

Sarà disponibile con controllo elettronico dell’assetto DCC e potrà ospitare fino a sette passeggeri. Tra gli elementi distintivi figurano anche la ridotta rumorosità interna e il nuovo impianto audio Sonos, pensato per elevare ulteriormente il comfort a bordo.