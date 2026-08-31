Stellantis, giro di nomine in Europa nel segno del Piano Fastlane 2030

E' ampio e articolato il giro di nomine annunciato oggi da Stellantis nell’organizzazione Enlarged Europe, con l'uscita dai vertici del gruppo di uno degli ultimi top manager che avevano vissuto tutta la stagione di Marchionne, ovvero Olivier Francois. Il 64enne manager francese lascia una posizione - quella di ad del marchio Fiat - che aveva assunto nel 2011 e in parallelo anche l'incarico di Global Chief Marketing Officer. Francois - noto anche per iniziative di comunicazione dal forte impatto - resterà al fianco di Arnaud Belloni (che arriva da Renault dove aveva lo stesso incarico globale) ancora per qualche settimana quindi continuerà a supportare il gruppo come Consigliere Strategico.

Ma nella tornata di nomine annunciata oggi emergono chiaramente gli indirizzi delineati nel piano strategico Fastlane 2030 che vede una progressive incorporazione dei brand più specialistici sotto l'ala dei marchi più forti. Così, oltre a Fiat, Belloni assume la carica anche di CEO dei marchi Abarth e Lancia mentre Roberta Zerbi - che di recente aveva preso la responsabilità di quest'ultimo brand da Luca Napolitano - passa alla gestione di Customer Journey Excellence e Network Development. Più o meno stesso discorso in DS con Xavier Chardon che viene nominato CEO del marchio in aggiunta alla sua attuale responsabilità in Citroën.

La 'somma' degli incarichi fra i brand si ritrova anche nelle altre nomine con Gaetano Thorel che viene nominato Responsabile del marchio Lancia per Enlarged Europe, in aggiunta alla sua attuale responsabilità per FIAT e Abarth Enlarged Europe. Allo stesso modo Laurent Diot viene nominato Responsabile del brand DS Automobiles Enlarged Europe, in aggiunta alla sua attuale responsabilità per Citroën Enlarged Europe.

Diverso il discorso per Jeep dove Xavier Peugeot è stato nominato Responsabile del marchio in Europa, una posizione di nuova istituzione che riporta direttamente al Chief Operating Officer della Regione Enlarged Europe, ovvero Emanuele Cappellano. Una decisione voluta - si spiega - per mettere a disposizione del marchio Jeep tutti gli strumenti necessari a rispondere efficacemente alle esigenze dei clienti europei, rafforzare lo sviluppo nel mercato europeo in termini di prodotto, marketing e vendite. Responsabile per Enlarged Europe dei marchi Jeep, Ram e Dodge, è stato invece confermato Fabio Catone che riporterà funzionalmente a Xavier Peugeot.